Cuaca DKI Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada Kamis (5/10/2023).

Melansir situs BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah Ibu Kota diprakirakan cerah berawan.

Pada siang hari, wwilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprakirakan berawan. Wilayah lainnya diprediksi cerah berawan.

Pada malam hari, hampir seluruh wilayah Ibu Kota cerah berawan. Hanya wilayah Jakarta Timur diprediksi berawan.

Wilayah DKI Jakarta juga diperkirakan cerah berawan pada dini hari, kecuali Jakarta Selatan yang diperkirakan berawan.

Sementara itu, suhu udar hari ini berkisar antara 26 sampai 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 55 sampai 90 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)