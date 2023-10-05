Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Solidkan Dukungan untuk Ganjar, Relawan Gelar Turnamen Futsal Antar Ojol

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:17 WIB
Solidkan Dukungan untuk Ganjar, Relawan Gelar Turnamen Futsal Antar Ojol
Solidkan dukungan, relawan Ganjar gelar turnamen futsal antar ojol di Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Sukarelawan Kajol Indonesia dukung Ganjar menggelar turnamen futsal antar-komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Bogor. Turnamen ini digelar untuk menyalurkan hobi masyarakat juga sekaligus menyolidkan dukungan untuk Ganjar.

Sebanyak 12 tim unjuk kemampuan dalam kompetisi yang berlangsung di Planet Futsal Cibinong Square, Jalan Raya Jakarta-Bogor KM44, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para pemain begitu bersemangat mengikuti pertandingan dengan sistem gugur. Mereka diberikan waktu 2x10 menit untuk bisa beradu skill di dalam lapangan futsal.

Juru Bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengatakan, pertandingan ini menjadi momentum kebersamaan untuk memupuk solidaritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Totalnya ada kita daftar sebelumnya ada 12 tim jadi nanti akan dibagi menjadi sistem gugur di acara ini jadi pemenang nya nanti akan ditentukan melalui head to head, jadi pemenang antara juara satu dan juara dua. Jadi ini mayoritas timnya ini semua yang ada di sekitaran Kabupaten Bogor," katanya dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Pertandingan pertama ialah antara komunitas Personel Ojol CCM Cibinong (POCI) vs Trotoar Nirwana Cibinong (TOR).

Dilihat dari skor, kedua tim sejatinya menunjukkan performa yang baik di babak pertama. Namun POCI berhasil tampil maksimal hingga keluar sebagai pemenang dengan skor 5-2.

Halaman:
1 2
      
