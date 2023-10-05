Ada HUT Ke-78 TNI, Berikut Rekayasa Lalin di Monas dan Bundaran HI

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bakal menerapkan rekayasa lalu lintas saat HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat hari ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan rekayasa lalu lintas ini dilakukan sehubungan dengan adanya kegiatan Defile pasukan dan Alutsista TNI yang akan berkeliling dari Monas hingga Bundaran HI.

“Kegiatan Defile akan dimulai pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 11.15 WIB dengan rute defile Pasukan dan Defile Alutsita,” kata Syafrin dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Syafrin menyebut saat parade, Alutsista TNI akan keluar dari Gerbang Tenggara Monas melewati Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin hingga Bundaran HI.

“Kemudian akan putar balik menuju Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara dan akan kembali ke Gerbang Barat Laut Monas,” ujarnya.

Syafrin pun menuturkan rekayasa lalu lintas itu akan dilakukan mulai pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.15 WIB atau bersifat situasional. Untuk bus Transjakarta ia mengatakan tetap dapat melintas.

Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan saat HUT Ke-78 TNI:

- Lalu lintas dari Selatan (Semanggi) menuju Utara (Harmoni) dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Gatot Subroto-Jalan Letjend S. Parman-Jalan Tomang Raya-Jalan Balikpapan-Jalan Suryopranoto-dst. Atau dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Gatot Subroto-Jalan K.S Tubun-Jalan Jatibaru Raya-Jalan Cideng Barat-Jalan Balikpapan-Jalan Suryapranoto-dst Atau dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Karet Pasar Baru Timur II-Jalan Karet Abdul Jalil-Jalan Karet Pasar Baru Timur 2-Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo-Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Jalan Balikpapan-Jalan Suryapranoto.