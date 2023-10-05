Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Kebayoran Lama, Ratusan Rumah Semi Permanen Luluh Lantak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:10 WIB
Kebakaran di Kebayoran Lama, Ratusan Rumah Semi Permanen Luluh Lantak
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut kurang lebih 124 rumah tinggal semi permanen dan lapak pemulung di Jalan Jatayu Gang Masjid RT 8 RW 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10).

"Terdampak kurang lebih 124 rumah tinggal semi permanen dan lapak pemulung," kata Isnawa dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Isnawa memastikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

"Korban jiwa nihil. Penyebab dalam penyelidikan yang berwajib," ujarnya.

Lebih lanjut, Isnawa mengatakan bahwa jumlah pengungsi atas peristiwa naas tersebut yakni kurang lebih 200 jiwa. Saat ini posko pengungsian BPBD DKI Jakarta berlokasi di Halaman RSUD Kebayoran Lama.

"Posko pengungsian BPBD halaman RSUD Kebayoran Lama. Jumlah pengungsi kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK) dan 200 jiwa," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement