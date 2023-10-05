Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

11 Rumah Warga Caringin Bogor Terdampak Gempa Sukabumi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |10:13 WIB
11 Rumah Warga Caringin Bogor Terdampak Gempa Sukabumi
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 11 rumah warga di Caringin, Kabupaten Bogor rusak. Kerusakan itu dampak dampak dari gempa Sukabumi beberapa waktu lalu.

"Disebabkan getaran gempa bumi yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi dengan magnitudo 5,4 kedalaman 88 kilometer mengakibatkan rusaknya bangunan di beberapa wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Belasan rumah yang terdampak berada di 4 kampung. Yakni, Kampung Sukamaju, Kampung Nyenang, Kampung Lebak Pari dan Kampung Lebak Muara.

"Total 11 Unit rumah terdampak terdiri dari 11 KK dengan 45 jiwa," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan assesment dan kajian cepat bencana di lokasi tersebut.

"Untuk saat ini kondisi rumah yang terdampak gempa bumi belum ada perbaikan. Perlu penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPBD Bogor gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121//gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176422//gempa-hVpZ_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Sumenep Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347//gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333//gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080//gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176009//gempa-sdb5_large.jpg
Breaking News! Gempa Guncang Jembrana Bali Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement