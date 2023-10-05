11 Rumah Warga Caringin Bogor Terdampak Gempa Sukabumi

BOGOR - Sebanyak 11 rumah warga di Caringin, Kabupaten Bogor rusak. Kerusakan itu dampak dampak dari gempa Sukabumi beberapa waktu lalu.

"Disebabkan getaran gempa bumi yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi dengan magnitudo 5,4 kedalaman 88 kilometer mengakibatkan rusaknya bangunan di beberapa wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Belasan rumah yang terdampak berada di 4 kampung. Yakni, Kampung Sukamaju, Kampung Nyenang, Kampung Lebak Pari dan Kampung Lebak Muara.

"Total 11 Unit rumah terdampak terdiri dari 11 KK dengan 45 jiwa," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor telah melakukan assesment dan kajian cepat bencana di lokasi tersebut.

"Untuk saat ini kondisi rumah yang terdampak gempa bumi belum ada perbaikan. Perlu penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait," pungkasnya.