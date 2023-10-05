Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelajar SMA Tewas Gantung Diri di Rumahnya, Ditemukan Tergantung di Plafon Rumah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |11:07 WIB
Pelajar SMA Tewas Gantung Diri di Rumahnya, Ditemukan Tergantung di Plafon Rumah
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA ditemukan tewas tergantung dalam rumahnya di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman mengatakan peristiwa itu diketahui pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Berawal ketika ada saksi yang hendak ke kamar mandi melihat remaja itu sudah tergantung.

"Ada yang ngontrak juga di rumahnya, jadi ada bagian rumahnya yang di kontrakin lah. Pas mau ke kamar mandi, tau-tau di plafon liat ada yang gantung diri teriak dia gitu," kata Birman, Kamis (5/10/2023).

Selanjutnya, temua tersebut dilaporkan kepada Polsek Sukaraja. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

"Motif kita tidak mendapatkanlah begitu. Mereka gak mau ngasih tau, kita juga tidak bisa maksa," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bunuh diri Gantung diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/625/3159373//diplomat_kemlu-qLGX_large.jpg
Keluarga Mendiang Arya: Pada Waktunya Kebenaran Akan Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486//mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031//bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement