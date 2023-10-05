Pelajar SMA Tewas Gantung Diri di Rumahnya, Ditemukan Tergantung di Plafon Rumah

BOGOR - Remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA ditemukan tewas tergantung dalam rumahnya di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman mengatakan peristiwa itu diketahui pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Berawal ketika ada saksi yang hendak ke kamar mandi melihat remaja itu sudah tergantung.

"Ada yang ngontrak juga di rumahnya, jadi ada bagian rumahnya yang di kontrakin lah. Pas mau ke kamar mandi, tau-tau di plafon liat ada yang gantung diri teriak dia gitu," kata Birman, Kamis (5/10/2023).

Selanjutnya, temua tersebut dilaporkan kepada Polsek Sukaraja. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP.

"Motif kita tidak mendapatkanlah begitu. Mereka gak mau ngasih tau, kita juga tidak bisa maksa," jelasnya.