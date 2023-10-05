Bawa Sajam Sambil Konvoi, Tujuh Anggota Gangster di Bogor Ditangkap

BOGOR - Sebanyak tujuh orang anggota geng motor yang hendak melakukan tawuran di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, ditangkap polisi. Selain itu, beberapa jenis senjata tajam pun turut disita.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, para gangster itu diamankan sekira pukul 04.30 WIB. Berawal ketika gerombolan motor sekitar 30 orang melakukan konvoi menuju Kandang Roda untuk menggelar aksi tawuran.

"Di perjalanan mereka melemparkan petasan dan menghambat arus lalu lintas," kata Bismo dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Selanjutnya, tim patroli Polsek Bogor Utara dan Raimas melakukan pencegatan dan membubarkan geng motor tersebut. Hasilnya, dapat diamankan 7 orang yang diketahui masih berusia 15-19 tahun.