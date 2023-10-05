Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penemuan Dua Jasad di Perumahan Mewah Depok Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |12:07 WIB
Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penemuan Dua Jasad di Perumahan Mewah Depok Hari Ini
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimim) Polda Metro Jaya bakal melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ibu berinisial GAH (64) dan anak DAW (38) yang ditemukan tinggal kerangka di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan bahwa gelar perkara dilakukan usai diterimanya hasil dari kedokteran forensik dan patologi anatomi.

“Rencana hari ini kami akan gelar perkara terkait kolaborasi interprofesi hasilnya seperti apa dari laboratorium forensik, khususnya kimia biologi forensik,” kata Hengki kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

“Kemudian dari digital forensik, kemudian dari psikologi forensik, kemudian yang terakhir kedokteran forensik,” sambung dia.

Hengki menyebut bahwa dilaksanakannya gelar perkara itu untuk mengetahui penyebab kematian dari dua korban tersebut atas pendalaman yang dilakukan penyidik.

“Pendalaman terus didalami untuk mengetahui cause of death atau sebab kematian pasti, walaupun dari sisi lain kita sudah ada petunjuk mengarah terhadap analisis kematian,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
