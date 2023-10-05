Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Kendaraan Jalani Uji Emisi di Jalan Raya Pasar Jumat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:16 WIB
Ratusan Kendaraan Jalani Uji Emisi di Jalan Raya Pasar Jumat
Uji Emisi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan kendaraan menjalani uji emisi yang digelar oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, di Kantor Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan (Jaksel), Jalan Raya Pasar Jum'at, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama.

Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tuty Ernawati Sapardin mengatakan, uji emisi kali ini menyasar kendaraan dinas operasional, dan kendaraan pribadi.

"Harapan ke depannya adalah apabila kendaraan yang berada di kantor pemerintahan sudah lulus uji emisi semuanya, maka ini turut mengurangi pencemaran udara yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada khususnya, dan Provinsi DKI Jakarta pada umumnya," ujarnya, Kamis (5/10/2023).

Berdasarkan data yang tercatat, kata dia, 143 unit kendaraan menjalani uji emisi. Rinciannya, kendaraan roda empat berbahan bakar bensin 41 unit dan lulus uji emisi semua, berbahan bakar solar 22 unit, satu unit tidak lolos uji emisi.

"Lalu kendaraan roda dua 80 unit, 69 unit lolos uji, dan 11 unit tidak lolos uji emisi," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya bakal terus melakukan uji emisi di wilayahnya itu ke depannya.

(Awaludin)

      
