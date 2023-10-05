Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswa Kelas 2 SDN di Duren Tiga Jadi Korban Bullying Kakak Kelas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:11 WIB
Siswa Kelas 2 SDN di Duren Tiga Jadi Korban <i>Bullying</i> Kakak Kelas
Orangta ceritakan anaknya jadi korban perundungan kakak kelas
JAKARTA - RPR (8) siswa kelas 2 SD Negeri di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan diduga menjadi korban bullying atau perundungan hingga dipukuli oleh sejumlah terduga pelaku yakni kakak kelasnya pada 6 September 2023 silam.

Orangtua korban yakni Andi Reza Saputra (32) menjelaskan kronologi berawal hendak mengantar sang anak ke sekolah, namun sesampainya di sekolah korban mengatakan bahwa buku gambarnya tertinggal di kediamannya.

Ia pun sebagai orangtua berinisiatif mengambil buku yang tertinggal dan kembali lagi ke sekolah anaknya.

"Ketika saya kembali lagi bawa buku gambar karena gerbang sekolah awalnya mau nitip buku gambar ke pihak atau petugas sekolah kan belum ada. Akhirnya saya berinisiatif ke kelas anak saya tempat belajar," kata Andi kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

"Saya naik ke lantai 2 sesampainya di tangga dari kejauhan saya memandang itu anak saya sedang di bully. Sedang diintimidasi sama kakak kelasnya di situ salah satu teman anak saya teriak 'itu papanya R datang' setelah temannya mengucap begitu tidak lama pada bubar terduga pelaku yang memukuli anak saya itu pada masuk ke kelas masing-masing," tambahnya.

Andi menjelaskan bahwa kondisi korban R dalam posisi tersungkur di lantai dalam posisi menangis dan memegangi bagian kepala.

"Begitu saya samper anak saya kondisinya jatuh di bawah posisinya di lantai dalam posisi nangis sembari memegang kepala bagian kanan," ujarnya.

