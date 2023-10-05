Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran 124 Bangunan di Kebayoran Lama, Warga Cari Barang yang Bisa Diselamatkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:30 WIB
Kebakaran 124 Bangunan di Kebayoran Lama, Warga Cari Barang yang Bisa Diselamatkan
Warga mencari barang yang bisa diselamatkan dari lokasi kebakaran. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) dan menghanguskan 124 bangunan semi permanen hingga lapak pemulung. Terpantau sejumlah warga tengah mencari-cari barang berharga yang mungkin masih bisa diselamatkan.

Berdasarkan pantauan, puluhan bangunan semi permanen tampak gosong akibat terbakar api. Ada puluhan yang hanya menyisakan bagian temboknya saja.

 BACA JUGA:

Sedangkan di area lapak pemulung hanya menyisakan besi-besi hingga reruntuhan lainnya. Belasan warga pun tampak mencari-cari sejumlah barang, baik di bekas bangunan semi permanen maupun di belas area lapak pemulung.

Halaman:
1 2
      
