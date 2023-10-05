Kebakaran 124 Bangunan di Kebayoran Lama, Warga Cari Barang yang Bisa Diselamatkan

Warga mencari barang yang bisa diselamatkan dari lokasi kebakaran. (Foto: Ari Sandita)

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) dan menghanguskan 124 bangunan semi permanen hingga lapak pemulung. Terpantau sejumlah warga tengah mencari-cari barang berharga yang mungkin masih bisa diselamatkan.

Berdasarkan pantauan, puluhan bangunan semi permanen tampak gosong akibat terbakar api. Ada puluhan yang hanya menyisakan bagian temboknya saja.

Sedangkan di area lapak pemulung hanya menyisakan besi-besi hingga reruntuhan lainnya. Belasan warga pun tampak mencari-cari sejumlah barang, baik di bekas bangunan semi permanen maupun di belas area lapak pemulung.