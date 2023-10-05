Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Usai Senggol Truk di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |15:04 WIB
Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Usai Senggol Truk di Bogor
Ilustrasi kecelakaan motor (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor berinisial MF (21), tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban dibawa petugas ke Rumah Sakit MH Thamrin, Cileungsi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Citeureup menuju Gunung Putri.

"Di TKP korban bergerak ke kiri jalan mendahului truk yang bergerak searah (di depannya) ," kata Angga dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Pada saat bersamaan, stang motor sebelah kanan yang dikendarai korban bersenggolan dengan bagian fender depan truk. Alhasil, motor hilang kendali dan korban jatuh masuk ke dalam kolong truk tersebut.

"Sehingga terjadilah kecelakaaan lalu lintas," tambahnya.

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi yang mendapat laporan kecelakaan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kemudian, korban dibawa ke RS MH. Thamrin Cileungsi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement