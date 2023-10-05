Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Usai Senggol Truk di Bogor

BOGOR - Pengendara motor berinisial MF (21), tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban dibawa petugas ke Rumah Sakit MH Thamrin, Cileungsi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Awalnya, korban mengendarai motor dari arah Citeureup menuju Gunung Putri.

"Di TKP korban bergerak ke kiri jalan mendahului truk yang bergerak searah (di depannya) ," kata Angga dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Pada saat bersamaan, stang motor sebelah kanan yang dikendarai korban bersenggolan dengan bagian fender depan truk. Alhasil, motor hilang kendali dan korban jatuh masuk ke dalam kolong truk tersebut.

"Sehingga terjadilah kecelakaaan lalu lintas," tambahnya.

Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi yang mendapat laporan kecelakaan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kemudian, korban dibawa ke RS MH. Thamrin Cileungsi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )