INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gunungputri Heboh, Ada Ular Korba Bersarang dalam Sumur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |16:14 WIB
Warga Gunungputri Heboh, Ada Ular Korba Bersarang dalam Sumur
Damkar Bogor evakuasi ular kobra di sumur warga (Foto: Damkar Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular kobra di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ular tersebut berada di dalam sumur rumah warga.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Dinas Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 09.40 WIB. Berawal ketika pemilik rumah melihat adanya ular jenis kobra yang masuk ke dalam sumur rumahnya.

"Perkiraan ketika mengejar mangsa," kata Asan dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

Warga pun langsung melaporkannya ke petugas Damkar. Tim Rescue Regu 1 yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian.

"Kami berkoordinasi dengan pemilik rumah dan mempersiapkan peralatan pendukung untuk melakukan proses evakuasi," ungkap Asan.

Dengan perlahan, petugas berupaya mengambil ular berbisa itu dari dalam sumur. Sekitar 1 jam, ular berhasil dievakuasi dan dibawa ke Mako Damkar.

"Ular berhasil dievakuasi setelah turun ke dalam sumur," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
