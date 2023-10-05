Marahi dan Toyor Pelaku Perundungan Anaknya, Orangtua Korban Malah Diboyong ke Kantor Polisi

JAKARTA - Seorang bocah kelas 2 SD Negeri di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan berinisial RPR (8) diduga menjadi korban bullying atau perundungan dengan dipukul dan ditendang oleh terduga pelaku kakak kelasnya.

Orangtua korban, Andi Reza Saputra (32) membenarkan bahwa dirinya memang spontan menoyor dan memarahi terduga pelaku yang memukuli anaknya.

Menurutnya, salah satu terduga pelaku merupakan anak polisi. "Saya tanya dia (korban R) tidak ngomong, ada teman sekelasnya (yang bilang) 'ini papanya R yang bikin nangis dari kakak kelasnya kelas 3'. Ya karena tidak tahu pelakunya siapa saya dibawa oleh teman sekelasnya R ke kelas 3A. Dari kelas 3A itu memang saya pribadi sebagai ortu di satu sisi saya spontan bilang juga saya toyor terduga pelaku sembari saya bilang kalau mau berkelahi jangan pukuli anak saya lawan saya saja," kata dia kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

"Kenapa kalian tega pukuli anak saya? anak saya datang baik-baik ke sekolah tapi kalian mukuli dia. Betul salah satu terduga pelaku bapaknya anggota kepolisian," imbuh Andi.

Andi menjelaskan bahwa saat waktu kejadian sepulang dari sekolah sang istri yang menjemput anaknya. Dia pun ditelepon istrinya dan melaporkan bahwa tengah ramai di kelas anaknya kedatangan orangtua terduga pelaku berseragam lengkap saat itu.

Ia pun sempat diminta pihak guru untuk menempuh jalan damai dengan meminta maaf secara langsung. Namun, Andi mengaku malah mendapat perlakuan tak menyenangkan dengan pernyataan tuduhan sebagai pelaku dan digiring ke Polres Metro Jakarta Selatan.

"Sekitar pukul 10.00 WIB, jam anak sekolah (pulang) yang jemput istri saya rupanya sudah ramai di atas, rupanya terduga pelaku ortunya sudah datang berseragam lengkap. Saya ditelepon untuk segera datang. Saya sampai gerbang belum naik ke lantai 2 langsung distop oleh guru dan mengingatkan bahwa di atas kondisinya sudah panas," ujarnya.

"Pihak terduga pelaku yang bapaknya anggota polisi itu panas dalam artian saya diarahkan untuk meminta maaf saja. Saya ikuti saran guru itu untuk merendah sampai di ruangan saya datang nggak lama langsung diteriaki 'wah ini pelakunya'," kata Andi.