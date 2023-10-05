Belum Sebulan Menikah, Wanita Hilang di Bogor, Polisi: Belum Ada Dugaan Tindak Pidana

BOGOR - Polisi masih mendalami laporan kehilangan wanita bernama Fitri Sandayani oleh suaminya di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Sejauh ini, belum ada dugaan tindak pidana dalam laporan tersebut.

"Nggak ada (dugaan tindak pidana). Karena dia kan sudah dewasa usianya. Kedua, yang bersangkutan sesuai dengan keterangan sebelum keluar izin dulu. Kemudian nggak kembali lagi sampai semalam," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

Namun, pihaknya tetap membantu mencari wanita tersebut. Termasuk akan mengumpulkan keterangan dari sang suami terkait menghilangnya sang istri.

"Sementara ini polisi bantu mencari dan mengecek keterangan yang ada dulu," ujar Rizka.

Rencananya, hari ini sang suami bernama Mustofa akan dimintai keterangannya kepada polisi. Agar permasalahan ini bisa menjadi lebih jelas.

"Kemarin polisi dari itu laporan diterima oleh Polsek Tanah Sareal. Semalam polisi telah mendatangi pelapor, suaminya, kemudian mengecek lokasi, meminta keterangan beberapa orang. Ada orangtuanya, segala macam dilakukan. Baru mau hari ini (pemeriksaan) di Polsek. Selanjutnya ditangani oleh Polsek, karena laporannya di Polsek," tutupnya.

Sebelumnya, wanita bernama Fitri Sandayani, dilaporkan menghilang oleh suaminya di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Pasangan suami istri itu belum genap sebulan menjalani rumah tangga.