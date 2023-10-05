Pabrik Perakitan Helm di Rumpin Bogor Terbakar

BOGOR - Pabrik perakitan helm home industri yang berada di wilayah Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor terbakar. Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena korsleting listrik.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Berawal dari adanya laporan Ketua RT setempat bahwa terdapat tempat perakitan helm yang terbakar.

"Ketika kita ke sana apinya sudah besar. Itu (lokasi) home industri perakitan helm, pekerjanya ada 50 orang," kata Sumijo dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, api muncul dari atas bangunan. Api dengan perlahan membesar dan para pekerja berhasil menyelamatkan diri.