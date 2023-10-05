Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Perakitan Helm di Rumpin Bogor Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |16:57 WIB
Pabrik Perakitan Helm di Rumpin Bogor Terbakar
A
A
A

BOGOR - Pabrik perakitan helm home industri yang berada di wilayah Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor terbakar. Dugaan sementara, penyebab kebakaran karena korsleting listrik.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo mengatakan kebakaran tersebut terjadi sekira pukul 11.00 WIB. Berawal dari adanya laporan Ketua RT setempat bahwa terdapat tempat perakitan helm yang terbakar.

"Ketika kita ke sana apinya sudah besar. Itu (lokasi) home industri perakitan helm, pekerjanya ada 50 orang," kata Sumijo dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, api muncul dari atas bangunan. Api dengan perlahan membesar dan para pekerja berhasil menyelamatkan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rumpin Bogor kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641//kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623//kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424//kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229//kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041//kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012//kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement