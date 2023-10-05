Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tukin Camat Capai Rp50 Juta, Pj Gubernur DKI: Kenapa Kerjanya Biasa-Biasa Saja?

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |17:31 WIB
Tukin Camat Capai Rp50 Juta, Pj Gubernur DKI: Kenapa Kerjanya Biasa-Biasa Saja?
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyindir para camat di Ibu Kota yang memiliki tunjangan kinerja (Tukin) hingga Rp50 juta. Bahkan, katanya, jumlah tersebut lebih besar dari apa yang didapatkannya.

Hal ini tersebut dikatakan Heru saat memberi sambutan acara pengukuhan dan pelantikan eselon 3 dan 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (5/10/2023).

Heru pun meminta para Camat untuk bekerja dengan baik. "Camat Rp50-51 (juta tukinnya) ya kan. Wakil camat Rp50 juta. Besaran Anda loh (tukinnya). Artinya saya nuntut untuk bekerja dengan baik," ujar Heru, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Heru bahkan membandingkan tukin camat dengan dirinya yang juga menjabat sebagai ASN di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Halaman:
1 2
      
