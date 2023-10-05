Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Polda Metro 3 Kali Periksa Mentan SYL Terkait Dugaan Pemerasan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:13 WIB
Polda Metro Jaya telah 3 kali memeriksa Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan pemerasan. (MPI/Riyan Rizki)
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan telah memeriksa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebanyak tiga kali terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam pemeriksaan saksi terkait kasus ini, pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi, salah satunya Mentan SYL.

“Termasuk salah satunya Menteri Pertanian RI. Beliau telah dimintai keterangan untuk klarifikasi sebanyak tiga kali. Hari ini yang ketiga kalinya beliau dimintai klarifikasi ," kata Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Dia menjelaskan, pihaknya menerima pengaduan masyarakat pada 12 Agustus 2023 terkait tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan tahun 2021.

Pada 15 Agustus 2023, lanjut Ade Safri, pihaknya menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sebagai dasar pengumpulan keterangan atas pengaduan masyarakat yang ada.

Selanjutnya, tanggal 21 Agustus 2023 diterbitkan surat perintah penyelidikan.

“Sehingga kemudian tim penyelidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jayaa melakukan serangkaian penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan yang dimaksud,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
