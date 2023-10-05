Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Enggan Ungkap Sosok Pimpinan KPK yang Dilaporkan Terkait Dugaan Pemerasan Mentan, Ini Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:23 WIB
Polda Metro Enggan Ungkap Sosok Pimpinan KPK yang Dilaporkan Terkait Dugaan Pemerasan Mentan, Ini Alasannya
Polda Metro enggan ungkap sosok pimpinan KPK yang dilaporkan terkait dugaan pemerasan Mentan SYL. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak enggan mengungkap sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ade Safri Simanjuntak mengatakan, sosok dalam laporan berupa aduan masyarakat (dumas) tersebut merupakan materi penyelidikan.

"Seputar materi apa yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mohon maaf ini masih konsumsi penyidik. Karena kita masih berproses, saya kira kita bisa saling menghormati," ucap Ade pada wartawan Kamis (5/10/2023).

Tak hanya terlapor, Ade Safri menegaskan, identitas pelapor juga tidak diungkap guna menjaga kerahasiaan terhadap pelapor, dan efektifitas penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan.

"Untuk pendumas atau yang melayangkan dumas (pengaduan masyarakat) yang diterima pada 12 Agustus 2023 kami menjaga kerahasiaan pelapor," katanya.

"Yang saat ini kami lakukan terkait beberapa pertanyaan seputar materi apa yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Krimsus Polda Metro Jaya mohon maaf ini masih konsumsi penyidik, karena kira masih berproses saya kira kita bisa saling menghormati," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
