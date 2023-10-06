Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wujudkan Perdamaian Dunia, MHM Ingin Tiru Spirit NU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |01:04 WIB
Wujudkan Perdamaian Dunia, MHM Ingin Tiru Spirit NU
Ciptakan perdamaian dunia, MHM ingin tiru spirit NU. (MPI/Danandaya)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (MHM) Konselor Mohamed Abdelsalam mengaku selalu menyempatkan diri mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) jika berada di Indonesia. Organisasi MHM diketahui didirikan di Abu Dhabi pada 2014.

"Jadi ini bukan kunjungan yang pertama saya, sebelumnya saya pernah datang. Bagi kami tidak mungkin datang ke Indonesia tanpa datang ke Nahdlatul ulama," ucap Konselor Abdelsalam di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sebagai informasi, MHM telah menggelar Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se-Asia Tenggara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Acara itu membahas peran agama dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Ia mengatakan, pihaknya mempunyai visi misi yang sama dengan PBNU demi menciptakan perdamaian antara sesama manusia. Sebab MHM didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan hidup berdampingan secara damai dalam komunitas muslim dan non-muslim.

"Bagi majelis hukama yang memang konsen terhadap koeksistensi hidup bersama dalam perbedaan, hidup damai dalam perbedaan maka tidak mungkin bicara tentang program-program yang terkait untuk mempromosikan dialog antar umat manusia kecuali dengan belajar kepada organisasi yang memang sudah sangat lama berkecimpung dalam hal yang sama yaitu Nahdlatul Ulama," katanya.

"Nahdlah kebangkitan, maka Majelis Hukama juga ingin mendapatkan spirit itu maka kami datang ke Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
