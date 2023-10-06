Sowan ke Gus Yahya, Kaesang Minta Doa Restu

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Kaesang mengaku meminta nasihat kepada Yahya Cholil bagaimana cara berpolitik yang santun tanpa mencela orang lain.

"Banyak-banyak nasihat dari beliau untuk kami-kami di PSI," kata Kaesang usai pertemuan dengan Yahya Cholil.

Selain itu, Kaesang mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya meminta doa dan restu dari Yahya Cholil agar semua berjalan lancar ke depannya.

"Yang pasti juga minta doa restulah, bersama Pak Sekjen (Raja Juli Antoni) meminta doa restu semoga semuanya berjalan lancar dan berkah," tutur Kaesang.

Ia memastikan dalam pertemuan itu tak ada pembahasan tentang politik. Ia hanya meminta doa dan restu kepada Yahya Cholil.