Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaga Tahun Politik dari Konflik, Ganjar : Harus Saling Menghargai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |02:03 WIB
Jaga Tahun Politik dari Konflik, Ganjar : Harus Saling Menghargai
Untuk menghindari konflik pada tahun politik, Ganjar meminta untuk saling menghargai. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebutkan, salah satu cara untuk menjaga tahun politik mendatang dengan saling menghormati.

"Tadiitu loh, seperti beliau itu (KH Said Aqil katakan) yang muslim menggunakan Islam Nusantaranya, basis kebudayaannya saling menghormati, nilai kemanusiaan menghargai. Kalau itu terjadi maka kita nyaman," ujar Ganjar di lokasi, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, guna menjaga kerukukan antarumat beragama dan toleransi pada tahun politik nanti, dibutuhkan sikap saling menghargai sesama manusia dan tak perlu menggunakan politik identitas.

Dalam kunjungannya ke ponpes pimpinan KH Said Aqil pada Kamis (5/10/2023) malam, Ganjar membahas soal kebangsaan, kebudayaan, hingga bagaimana bernegara, dan tantangannya ke depan.

Adapun saat ditanyakan soal sosok Cawapres yang bakal mendampinginya, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu meminta pada masyarakat untuk bersabar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement