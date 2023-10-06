Jaga Tahun Politik dari Konflik, Ganjar : Harus Saling Menghargai

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah di Jalan Moh Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (5/10/2023) malam. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyebutkan, salah satu cara untuk menjaga tahun politik mendatang dengan saling menghormati.

"Tadiitu loh, seperti beliau itu (KH Said Aqil katakan) yang muslim menggunakan Islam Nusantaranya, basis kebudayaannya saling menghormati, nilai kemanusiaan menghargai. Kalau itu terjadi maka kita nyaman," ujar Ganjar di lokasi, Kamis (5/10/2023).

Menurutnya, guna menjaga kerukukan antarumat beragama dan toleransi pada tahun politik nanti, dibutuhkan sikap saling menghargai sesama manusia dan tak perlu menggunakan politik identitas.

Dalam kunjungannya ke ponpes pimpinan KH Said Aqil pada Kamis (5/10/2023) malam, Ganjar membahas soal kebangsaan, kebudayaan, hingga bagaimana bernegara, dan tantangannya ke depan.

Adapun saat ditanyakan soal sosok Cawapres yang bakal mendampinginya, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu meminta pada masyarakat untuk bersabar.