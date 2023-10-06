Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB : Kantor Cabang MHM di Jakarta untuk Jembatani Program dengan PBNU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |02:34 WIB
TGB : Kantor Cabang MHM di Jakarta untuk Jembatani Program dengan PBNU
TGB sebut kantor cabang MHM di Jakarta untuk menghubungkan program dengan PBNU. (MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hukama Muslimin (MHM) secara resmi membuka kantor cabang regional di Jakarta. Anggota Komite Eksekutif MHM Pusat, TGB Dr Muhammad Zainul Majdi mengatakan tempat itu sebagai penghubung antara MHM dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"(Kantor) Itu jembatan untuk menghubungkan antara program-program Majelis Hukama dengan tentu di antara yang paling utama dengan Nahdlatul Ulama," ucap TGB di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dia mengatakan, dua organisasi itu nantinya terus berkomunikasi membahas program yang berkaitan dengan perdamaian antar sesama manusia.

Kedua pihak juga akan saling support jika memiliki agenda yang bertujuan baik untuk perdamaian.

"Seluruh perangkat dari Majelis Hukama secara keseluruhan itu siap untuk mensupport seluruh agenda dari Nahdlatul Ulama terutama agenda dari Bapak Ketua Umum (PBNU) yang memang sudah kita ketahui sejak lama. Beliau sangat konsen menghadirkan koeksistensi tentang hidup bersama dalam perdamaian," katanya.

Halaman:
1 2
      
