4 Fakta Mentan SYL Terjerat Dugaan Korupsi, Mobil Audi A6 Disita hingga Miliki Harta Rp20 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Kali ini KPK kembali melakukan penggelahan di Kota Makassar yang diduga merupakan rumah pribadi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo Kota Makassar. Berikut sejumlah faktanya:

1. Penyidik KPK Sita Mobil Audi A6

KPK menyita satu unit mobil mewah jenis Audi A6 dalam penggeledahan tersebut. Sementara sejumlah dokumen pun turut diamankan.

BACA JUGA: Polda Metro Periksa 6 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan terhadap Mentan SYL

“Dari lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa 1 unit mobil merek Audi A6 dan sejumlah dokumen,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/10/2023).

2. Segini Harta Syahrul Yasin Limpo

Mentan SYL diketahui memiliki harta hingga Rp20 miliar. Harta kekayaan ini disampaikan Syahrul Yasin Limpo ke KPK pada Desember 2022.

BACA JUGA: Ini Pernyataan Lengkap Mentan SYL Diterpa Isu Dugaan Korupsi

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jakarta, Kamis (5/10/2023), Syahrul Yasin Limpo mempunyai total harta kekayaan Rp20.058.042.532 atau Rp20,05 miliar.

Harta kekayaan Syahrul Yasin Limpo Rp20,05 miliar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp11.314.255.150 atau Rp11,3 miliar yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Gowa hingga Makassar yang berjumlah 16 tanah dan bangunan.

Dalam LHKPN, Syahrul Yasin Limpo melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp1.475.000.000 atau Rp1,47 miliar yang terdiri dari mobil Alphard hingga motor Harley Davidson.

Syahrul Yasin Limpo mempunyai harta bergerak lainnya mencapai Rp1.149.970.000 atau Rp1,1 miliar. Kemudian kas dan setara kas Rp6.118.817.382 atau Rp6,11 miliar. Syahrul Yasin Limpo tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp20.058.042.532 atau Rp20,05 miliar.