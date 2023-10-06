Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Presiden 2024: Tingkatkan Pertanian dan Perikanan untuk Bawa Indonesia Emas 2045

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:28 WIB
Ganjar Presiden 2024: Tingkatkan Pertanian dan Perikanan untuk Bawa Indonesia Emas 2045
Ganjar Presiden 2024 : Tingkatkan pertanian dan perikanan untuk bawa Indonesia Emas 2045. (MPI/Danandaya)
A
A
A

 

JAKARTA – Calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, mengungkapkan perhatian khusus pada sektor pertanian dan perikanan, yang berpotensi berdampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, dua sektor ini bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi Indonesia, dari jebakan middle income trap.

Saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan (PDIP), Ganjar mengungkapkan saat ini sektor pertanian dan perikanan menyumbang 11 persen PDB. Hal tersebut masih perlu ditingkatkan.

Ia beranggapan bahwa potensi sektor tersebut dalam menyumbang PDB negara bisa mencapai angka Rp3.000 triliun apabila ada fokus dan konsistensi dalam pengembangannya.

"Pertanian dan perikanan saat ini sudah menyumbang 11 persen PDB. Kalau kita mau konsisten, maka PDB yang kita sumbang dari sektor ini kurang lebih 3000 T dengan peningkatan nilai tambah produk. Dan ini akan bisa jadi salah satu jalan Indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah," ucap Ganjar.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki fondasi yang sudah dibangun dengan kuat oleh Presiden Joko Widodo. Fondasi ini harus diteruskan serta dipercepat.

"Pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh Pak Jokowi, mesti kita teruskan, mesti kita jaga, mesti kita percepat, dan mesti kita dukung semuanya," ujar Ganjar.

"Momen menuju Indonesia Emas inilah harus dilakukan gerak cepat, gaspol, tidak bisa kemudian kita pelan-pelan," tambahnya.

Oleh karena itu, ia berkomitmen bersama dengan PDIP untuk meneruskan dan meningkatkan visi menuju Indonesia Emas ini, ia mengajak para kader PDIP untuk bergotong royong mendukung visi ini.

"Saya memohon kepada seluruh hadirin sekalian maka dengan kerendahan hati saya memohon kepada seluruh hadirin mari kita kuatkan gotong royong kita mari kita siapkan langkah-langkah kita mari kita turun bersama mengetuk pintu-pintu rumah untuk menyampaikan misi kita menyampaikan program kita menolong mereka dengan kekuatan partai pengusung sekaligus kekuatan relawan," ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement