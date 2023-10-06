Ketua KPK Bantah Terima Uang USD1 Miliar: Siapa yang Mau Ngasih?

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah telah menerima uang sebesar USD1 miliar terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, ia tidak pernah bertemu dan mengenal pihak lain di Kementan kecuali Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saya kira tidak akan pernah orang bertemu dengan saya, apalagi ada isu bahwa menerima sejumlah 1 miliar dolar itu tidak ada," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Firli mengaku heran jika ada pihak yang bersedia memberikan uang dengan nominal sebesar itu. "Siapa yang mau ngasih uang satu miliar dolar?" ujarnya.

Selama proses pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan, Firli menegaskan, KPK tidak pernah berkomunikasi dengan pihak lain apalagi melakukan pemerasan.

"Saya di Kementerian Pertanian tuh kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna. Itu diambil fotonya," katanya.

"Apalagi pejabat di bawah menteri, saya tidak ada yang kenal. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya clearkan itu tidak pernah dilakukan sesuai yang dituduhkan," sambungnya.