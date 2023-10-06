Humor Gus Dur: Kapok Naik Mobil Herbert Feith

DI tahun 1991 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkunjung ke Australia untuk mengisi sebuah acara. Dirinya kemudian mampir ke rumah kontrakan Fachry Ali dan bertemu dengan sejumlah orang, di antaranya Martin Van Bruinessen, William Liddle, Mitsuo Nakamura, dan Herbert Feith.

Untuk nama terakhir, Hebert Feith, Gus Dur punya pengalaman lucu sekaligus membuatnya ‘trauma’ hingga enggan lagi menaiki mobilnya Herbert Feith.

Hal ini sebagaimana dikisahkan Fachry Ali dalam sebuah tayangan video di channel YouTube Kolom Fachry Ali (KOFI TV) bertajuk Cerita Jenaka KH Abdurrahman Wahid tentang Herbert Feith yang sudah dialnsir oleh NU Online.

Diceritakan, sebelum berangkat ke gunung Dandenong, Herbert Feith datang dengan membawa mobil tuanya. Karena merasa masih junior, Fachry meminta Gus Dur untuk naik mobilnya Herbert Feith karena di dalamnya ada Mitsuo Nakamura dan Martin Van Bruinessen. Namun, Gus Dur menolak dan ingin berangkat pakai mobil Fachry.

“Akhirnya bergeraklah bersama-sama. Di mobil Herbert Feith itu ada antropolog asal Jepang, Mitsuo Nakamura. Lalu, Martin Van Bruinessen dan seseorang bernama Beni,” ungkapnya seperti dikutip, Jumat (6/10/2023).

Di Dandenong, lanjut Fachry, rombongan mampir di sebuah kafe untuk menikmati makanan dan minuman dengan suasana alam yang indah dan punya daya tarik tersendiri. Setelah dianggap cukup, akhirnya semua kembali ke Clayton. Saat sampai rumah, Fachry merasa kaget ketika menyaksikan wajah Beni yang terlihat gugup.

Tanpa pikir panjang, Fachry pun langsung bertanya pada Beni. “Saya tanya kenapa kamu gugup, Ben? Bagaimana (tidak gugup), Pak Herb (panggilan kependekan dari Herbert Feith) itu kalau bawa mobil membuat kita takut,” sambungnya.