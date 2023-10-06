Mengenal Apa Perbedaan Bandar dan Pengedar Narkoba?

JAKARTA- Mengenal apa perbedaan bandar dan pengedar narkoba. Kedua istilah ini masuk dalam tindak penyalahgunaan obat-obatan terlarang, namun ketetapan hukum yang berlaku pastinya akan berbeda.

Berikut ini apa perbedaan banda dan pengedar narkoba:

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai otak utama atau orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu.

Dalam praktiknya secara langsung umumnya bandar berperan besar sebagai otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika.

Sedangkan pengedar narkoba yaitu bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.