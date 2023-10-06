Mengapa Belanda Ingin Tukar Kota Manhattan New York dengan Pulau Kecil di Maluku?

Ilustrasi kepulauan Banda yang sangat menarik bagi para penjajah (Foto: Instagram/@bandaneiratour)

JAKARTA- Masih banyak yang penasaran mengapa Belanda ingin tukar kota Manhattan New York dengan pulau kecil di Maluku?

Karena pada sekitar tahun 1600 an, Belanda pernah ingin menukar Kota Manhattan New York dengan sebuah pulau kecil di Maluku bernama Pulau Run.

Pulau Run merupakan sebuah pulau kecil yang berada di Kepulauan Banda, Maluku yang berukuran panjang 3 km dengan luas tidak lebih dari 1 km. Meski berukuran kecil, namun Pulau Run menjadi habitat asli pohon pala (Myristica fragrans) yang pada masa itu merupakan komoditas paling dibutuhkan di dunia.

Melansir berbagai sumber, Jumat (6/10/2023), di awal tahun 1600 an, negara-negara seperti Portugis, Inggris, Spanyol, hingga Belanda bersaing untuk mencari pulau penghasil rempah guna menguasai perdagangan rempah dunia.

Belanda menjadi negara pertama yang tiba di Maluku, tepatnya di Pulau Banda. Agar dapat menguasai seluruh rempah-rempah di Banda, Belanda membentuk Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

Dengan cara yang tidak manusiawi, VOC membantai seluruh masyarakat untuk menguasai perkebunan pala dan rempah di sana.