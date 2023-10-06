Curiga Ada Keterlibatan Asing di Pemilu 2024, Luhut Bakal Audit Semua LSM

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Hal ini, imbas bentuk kecurigaan adanya campur tangan asing.

Hal tersebut, kata Luhut, perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh LSM. Sebab, ada dugaan campur tangan asing melalui LSM di Indonesia.

“Itu sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM yang mendapat dana dari mana,” ujar Luhut di kantor Marves, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, Luhut menuturkan, audit terhadap LSM penting untuk mengetahui penggunaan dana yang didapat dari berbagai lembaga donor.

“Saya akan minta LSM-LSM itu di audit ke depan, apalagi dengan banyak LSM-LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas,” imbuhnya.

Diketahui, isu dugaan intervensi AS dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Indonesia itu muncul berdasarkan hasil liputan investigatif yang telah dilakukan oleh seorang wartawan bernama Kit Klarenberg dari Mintpress News (media AS).