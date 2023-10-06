Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Curiga Ada Keterlibatan Asing di Pemilu 2024, Luhut Bakal Audit Semua LSM

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:49 WIB
Curiga Ada Keterlibatan Asing di Pemilu 2024, Luhut Bakal Audit Semua LSM
Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Okezone
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Hal ini, imbas bentuk kecurigaan adanya campur tangan asing.

Hal tersebut, kata Luhut, perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh LSM. Sebab, ada dugaan campur tangan asing melalui LSM di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Itu sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM yang mendapat dana dari mana,” ujar Luhut di kantor Marves, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, Luhut menuturkan, audit terhadap LSM penting untuk mengetahui penggunaan dana yang didapat dari berbagai lembaga donor.

 BACA JUGA:

“Saya akan minta LSM-LSM itu di audit ke depan, apalagi dengan banyak LSM-LSM yang menggunakan dana untuk yang tidak jelas,” imbuhnya.

Diketahui, isu dugaan intervensi AS dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Indonesia itu muncul berdasarkan hasil liputan investigatif yang telah dilakukan oleh seorang wartawan bernama Kit Klarenberg dari Mintpress News (media AS).

