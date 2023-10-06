Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Belanda Disebut Kompeni?

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:08 WIB
Kenapa Belanda Disebut Kompeni?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat sejarah panjang kenapa Belanda disebut kompeni oleh orang Indonesia. Penyebutan ini sebenarnya terkait cara pengucapan orang Indonesia terhadap bahasa asing.

Pada masa kolonial, Belanda membawa bahasa asing ke Indonesia dalam rangka misi perdagangan dan kolonialis. Proses ini menyebabkan orang Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah diucapkan. Salah satu kata yang sering terdengar adalah "kompeni".

Istilah "kompeni" sudah menjadi familiar bagi banyak orang. Dalam konteks sejarah, istilah ini mengacu pada penjajahan Belanda di Indonesia.

Melansir berbagai sumber, Jumat (06/10/23) Belanda disebut kompeni oleh orang Indonesia karena terjadi kesalahan dalam pengucapan kata bahasa Belanda yaitu "compagnie". Kata "compagnie" merupakan akar kata dari Kongsi Dagang Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indie Compagnie (VOC).

Pengucapan kata "compagnie" sulit bagi lidah orang Indonesia, sehingga kata tersebut disederhanakan menjadi "kompeni" atau "kumpeni". Secara arti, kata "compagnie" mengacu pada kongsi dagang atau perusahaan.

Pada awalnya, orang Indonesia menggunakan istilah "kompeni" untuk merujuk kepada VOC. Seiring berjalannya waktu, istilah ini juga secara luas digunakan untuk menggambarkan kolonialisme Belanda.

Halaman:
1 2
      
