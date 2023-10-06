Lukas Enembe Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Vonis

JAKARTA - Gubernur non-aktif Papua, Lukas Enembe dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkat Darat (RSPAD), Jumat (6/10/2023), jelang sidang vonis yang jadwalnya dibacakan pada Senin 9 Oktober 2023.

Hal tersebut diungkapkan Kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona.

Petrus menyebutkan, Lukas dilarikan ke RSPAD lantaran mengeluh pusing dan nyeri di kepala, setelah terjatuh di kamar mandi saat sedang buang air. Atas kejadian tersebut Lukas disebutkan mengalami benjolan di kepala.

"Saat saya datang mau mengunjungi bersama rekan tim yang lain, Antonius Eko Nugroho, mobil ambulans sudah ada di depan pintu gerbang rutan dan siap membawa Pak Lukas ke rumah sakit. Tidak lama keluar, Pak Lukas dalam kondisi duduk di kursi roda dan siap dibawa ke RSPAD," kata Petrus melalui keterangan tertulisnya.

Petrus menjelaskan, kliennya sudah mengeluh sakit kepala pada Selasa 3 Oktober 2023. Hal itu ia ketahui lantaran pada hari tersebut merupakan jadwal membesuk Lukas.

"Saat saya melakukan kunjungan ke Rutan KPK pada Selasa kemarin, dengan Antonius Eko Nugroho, Pak Lukas sudah mengeluhkan pusing-pusing," ujar Petrus.

Hal yang sama juga dikeluhkan Lukas saat kunjungan anggota keluarga di hari selanjutnya. Menurut Petrus, pihak keluarga juga diberitahu jika Lukas mengalami pembengkakan pada kaki. "Dan keluarga juga melihat kedua kaki Pak Lukas kembali bengkak," ucapnya.

Setelah tiba di RSPAD, Petrus menyatakan kliennya mendapatkan perawatan dari dokter ahli syaraf, dr Tannov.