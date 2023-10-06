Cegah Bullying, DPR Dorong Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dihidupkan Kembali

JAKARTA - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Inovasi (Kemendikbudristek) untuk menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti para pelajar agar tidak melakukan bullying dan kekerasan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, penyebab banyaknya terjadi peristiwa kekerasan dan perundungan anak salah satunya karena kurangnya pendidikan moral di bangku sekolah. Ia pun merasa, penerapan pelajaran PMP dapat dilakukan untuk semua lapisan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

"Menurut saya kondisi ini sudah darurat moral, bukan lagi krisis moral. Karena pendidikan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menolong orang lain itu kan tidak ada pendidikannya," kata Dede dalan keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Dede pun menyinggung kasus bullying siswa di SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang tega memukul dan menendang teman sekelasnya. Ada juga peristiwa kekerasan yang dialami seorang guru madrasah aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, yang dibacok oleh muridnya.

Kendati adanya rentetan peristiwa kekerasan dan bullying di lingkup sekolah, Dede menilai pendidikan akhlak sangat penting untuk membina anak-anak penerus bangsa. Apalagi, Indonesia menjunjung tinggi adab ketimuran yang di dalamnya berisi tentang adab kesopanan, saling menghargai dan menghormati.

"Tapi, di era media sosial seperti ini, siswa tidak bisa disalahkan. Kalau siswa kita salahkan, nanti penjara anak akan penuh. Jadi, mau tidak mau, pendidikan akhlak anak harus kita perhatikan sejak dini. Dari sejak PAUD, dari sejak SD," jelas Dede.