Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Bullying, DPR Dorong Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dihidupkan Kembali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |13:44 WIB
Cegah <i>Bullying</i>, DPR Dorong Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dihidupkan Kembali
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Inovasi (Kemendikbudristek) untuk menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti para pelajar agar tidak melakukan bullying dan kekerasan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, penyebab banyaknya terjadi peristiwa kekerasan dan perundungan anak salah satunya karena kurangnya pendidikan moral di bangku sekolah. Ia pun merasa, penerapan pelajaran PMP dapat dilakukan untuk semua lapisan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

"Menurut saya kondisi ini sudah darurat moral, bukan lagi krisis moral. Karena pendidikan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menolong orang lain itu kan tidak ada pendidikannya," kata Dede dalan keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Dede pun menyinggung kasus bullying siswa di SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang tega memukul dan menendang teman sekelasnya. Ada juga peristiwa kekerasan yang dialami seorang guru madrasah aliyah di Kecamatan Kebonagung, Demak, Jawa Tengah, yang dibacok oleh muridnya.

Kendati adanya rentetan peristiwa kekerasan dan bullying di lingkup sekolah, Dede menilai pendidikan akhlak sangat penting untuk membina anak-anak penerus bangsa. Apalagi, Indonesia menjunjung tinggi adab ketimuran yang di dalamnya berisi tentang adab kesopanan, saling menghargai dan menghormati.

"Tapi, di era media sosial seperti ini, siswa tidak bisa disalahkan. Kalau siswa kita salahkan, nanti penjara anak akan penuh. Jadi, mau tidak mau, pendidikan akhlak anak harus kita perhatikan sejak dini. Dari sejak PAUD, dari sejak SD," jelas Dede.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perundungan Bully DPR Bullying DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement