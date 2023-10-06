Panglima Mutasi 45 Pati TNI AU, Berikut Rinciannya

, Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |14:07 WIB

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi, promosi, hingga rotasi 165 Perwira Tinggi (Pati) di lingkungan tiga matra TNI. Baik Pati TNI AU, TNI AD, dan TNI AL digantikan pejabatnya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan organisasi dan pembinaan karier para prajurit TNI.

Di lingkungan TNI AU, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, Panglima TNI melakukan mutasi 45 Pati guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Surat keputusan Panglima TNI tersebut menerangkan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 156 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 75 Pati TNI AD, 36 Pati TNI AL dan 45 Pati TNI AU," tulis narasi dari keterangan resmi Puspen TNI pada Jumat (6/10/2023).

BACA JUGA: 4 Pertarungan Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Sengit dalam Sejarah MotoGP

Adapun 45 pati TNI AU yang mengalami mutasi, rotasi dan promosi tersebut yaitu:

1. Marsma TNI Ir. Andi Sutomo, S.T., S.H., M.Si (Han) dari Sekretaris LP2M Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam Rangka Pensiun)

2. Marsma TNI Sugiharto Prapto, W., S.Sos. dari Ir III Ijen Kemhan menjadi Sesitjen Kemhan

3. Marsma TNI Agus Ismanto, S.E., M.A.P. dari Kapus BMN Baranahan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

4. Kolonel Tek Tisna Kurniawan dari Dandenma Mabesau menjadi Kapus BMN Baranahan Kemhan

5. Marsma TNI Judy Sudradjat, M.Si(Han) dari Dosen Tetap Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

6. Marsma TNI Drs. Laksana Heryanto., M.Si. dari staf Khusus Kasau menjadi Dosen Tetap Unhan

7. Marsma TNI Dr. dr. Arief Setiawan, Sp.0.G.,Subsp, F.E.R.(K)., M.Kes., MMRS dari Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan mejadi Dosen Tetap Unhan

8. Marsda TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr.(Han) dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhanas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

9. Marsda TNI Andi Kustoro, S.E., M.M. dari Pangkoopsud II menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhanas

10. Marsda TNI Dr.bBudhi Achmadi., M.Sc. dari Kaskogabwilhan III menjadi Pangkoopsud II

11. Marsma TNI Deni Hasoloan S. dari Staf Khusus Kasau menjadi Kaskogabwilhan III.

12. Marsma TNI Kris Budiantoro dari Karo Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Setjen Wantanas menjadi Staf khusus Kasau (Sakit)

13. Marsma TNI Aminto Senisuka, S.T.,M.Eng, dari Dirut Kodiklatau menjadi Karo Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Setjen Wantanas

BACA JUGA: OKK DPP Pemuda Perindo Ingin Pemerintah Lebih Perhatikan Olahraga

14. Marsma TNI Hikmat Karsanegara dari Ir Koopsudnas menjadi Dirum Kodiklatau

15. Marsma TNI Dodi Fernando, S.E., M.Soc.SC dari Asren Koopsudnas menjadi Ir Koopsudnas

16. Marsma TNI Adrian P. Damanik, S.T., M.M. dari Danlanud Halim menjadi Asren Koopsudnas

17. Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo, S.T., M.Han dari Dir B Bais TNI menjadi Danlanud Hlm,

18. Kolonel Pnb I Ketut S. Wahyu Wijaya, M.A. dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Dir B Bais TNI

19. Marsma TNI Roy R. Bachtiar. S.I.P dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BNPP (Basarnas) menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

20. Kolonel Sus Siswanta, S.E. dari Waasintel Kaskoopsudnas menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BNPP (Basarnas)