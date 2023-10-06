Heboh Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK di Kasus Korupsi Kementan, Ini Reaksi Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam penanganan perkara korupsi di Kementan.

"Nggak tahu. Tanyakan aja ke aparat penegak hukum. KPK atau ke mana, kepolisian ya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

KPK diketahui hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jokowi pun meminta semua pihak menanyakan langsung kepada lembaga antikorupsi tersebut. “Tanyakan ke KPK. Jangan tanyakan ke saya,"singkat Jokowi.

Sekadar diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar 1 miliar dollar terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli menegaskan tidak pernah bertemu dan mengenal pihak lain di Kementan kecuali Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).