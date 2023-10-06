Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Ungkapan Pertama Jessica Wongso ke Pegawai Kopi Saat Mirna Salihin Sekarat

Shofiyah Afni , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:12 WIB
Ini Ungkapan Pertama Jessica Wongso ke Pegawai Kopi Saat Mirna Salihin Sekarat
Ungkapan Jessica Wongso ke Pegawai saat Mirna Sekarat/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ungkapan pertama Jessica Wongso ke pegawai kopi saat Mirna Salihin sekarat akan dibahas dalam artikel ini.

Rilisnya film dokumenter Netflix dengan judul "Ice Cold: Murder, Coffe, and Jessica Wongso" membuat nama Jessica Wongso kembali menjadi sorotan, film tersebut mengulas tentang kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian Mirna Salihin pada 6 Januari 2016.

Setelah menontonnya menimbulkan banyak teka-teki di masyarakat. Bahkan masyarakat membuat opini terkait keraguan proses sidang Jessica Wongso menjadi terdakwa pembunuhan Mirna Salihin.

Dilansir dari berbagai sumber Jumat (6/10/23), Prof Eddy Hiariej Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), sekaligus saksi ahli dalam sidang kasus Jessica tujuh tahun lalu menanggapi hal tersebut.

"Saya ingin mengatakan dalam kasus Jessica ini mengapa saya begitu yakin, saya pengalaman sebagai ahli di Pengadilan bukan satu dua kali, lebih dari 100 kali, saya ketika kasus Jessica Wongso itu berita acara pemeriksaan saya lebih dari 200 halaman", kata Prof Eddy Hiariej.

Halaman:
1 2 3
      
