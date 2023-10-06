Gempa M3,3 Guncang Jayapura Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kabupaten Jayapura, Papua, pada Jumat (6/10/2023).

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.20 Lintang Selatan - 140.12 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 06-Oct-2023 14:56:50WIB, Lok:2.20LS, 140.12BT (92 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

