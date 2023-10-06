Profil Mayjen Endi Supardi, Jenderal Ahli Tempur yang Ditunjuk Jadi Komandan Korps Marinir

JAKARTA- Profil Mayjen Endi Supardi, Jenderal ahli tempur yang ditunjuk jadi Komandan Korps Marinir akan dibahas dalam artikel ini.

Endi Supardi merupakan pria kelahiran Majalengka, 9 Juli 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1990.

Setelah lulus ia menduduki jabatan sebagai Komandan Peleton 2 Kompi E Batalyon 3 Brigade Infanteri 2 Militer. Selama mengabdikan dirinya di militer ia pernah menjabat di beberapa posisi yang strategis.

Mayjen Endi Supardi ditunjuk menjadi Komandan Korps Marinir TNI AL. Penunjukkan tersebut berdasarkan dengan SK Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Surat Keputusan tersebut di tanda tangani pada 2 Oktober 2023 oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam SK tersebut ada sekitar 156 perwira tinggi yang dimutasi,dirotasi,dan naik jabatan.

Endi sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL).Laksamana Muda Supardi akan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Endi. Kemudian,Panglima Yudo juga merubah jabatan Komandan Pusat Penerbangan TNI AL.