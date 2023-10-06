Sosok Gregorius Ronald Tannur Aniaya dan Lindas Pacar Hingga Tewas di Surabaya

JAKARTA- Sosok Gregorius Ronald menyita perhatian publik usai aniaya pacarnya hingga tewas. Peristiwa tersebut terjadi di Blackhole KTV, Lenmarc Mall, Surabaya pada, Rabu (04/10/23) dini hari.

Diketahui korban berama Dini Sera Afrianti atau Andini (29). Terdapat luka lebam pada area dada, paha, dan lengan tubuh korban. Tersangka bahkan melindas lengan sebelah kanan kekasihnya itu.

Kasus terbunuhnya Dini Sera Afrianti lantas menjadi sorotan. Pasalnya Gregorius Ronald diduga merupakan anak dari anggota DPR RI Komisi IV dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lantas seperti apa sosok Gregorius Ronald yang tegas aniaya dan lindas pacar hingga tewas di Surabaya?

Melansir berbagai sumber, Jumat (06/10/23) Gregorius Ronald Tannur (31) merupakan anak dari Edward Tannur, seorang anggota DPR RI asal NTT. Sementara, ibunya bernama Meirizka Widjaja. Dia juga memiliki dua saudara kandung.

Berdasarkan informasi dari laman Facebook Gregorius Ronald, tertulis bahwa ia pernah menempuh pendidikan di SMAK Kolese Santo Yusup Surabaya tahun 2005/2006. Kemudian, ia pindah ke SMAK Santa Agnes Surabaya.

Gregorius Ronald melanjutkan pendidikannya di dua universitas dalam negeri, yaitu Universitas Petra Surabaya dan International Business School Surabaya.