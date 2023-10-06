Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Gregorius Ronald Tannur Aniaya dan Lindas Pacar Hingga Tewas di Surabaya

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:26 WIB
Sosok Gregorius Ronald Tannur Aniaya dan Lindas Pacar Hingga Tewas di Surabaya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Sosok Gregorius Ronald menyita perhatian publik usai aniaya pacarnya hingga tewas. Peristiwa tersebut terjadi di Blackhole KTV, Lenmarc Mall, Surabaya pada, Rabu (04/10/23) dini hari.

Diketahui korban berama Dini Sera Afrianti atau Andini (29). Terdapat luka lebam pada area dada, paha, dan lengan tubuh korban. Tersangka bahkan melindas lengan sebelah kanan kekasihnya itu.

Kasus terbunuhnya Dini Sera Afrianti lantas menjadi sorotan. Pasalnya Gregorius Ronald diduga merupakan anak dari anggota DPR RI Komisi IV dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lantas seperti apa sosok Gregorius Ronald yang tegas aniaya dan lindas pacar hingga tewas di Surabaya?

Melansir berbagai sumber, Jumat (06/10/23) Gregorius Ronald Tannur (31) merupakan anak dari Edward Tannur, seorang anggota DPR RI asal NTT. Sementara, ibunya bernama Meirizka Widjaja. Dia juga memiliki dua saudara kandung.

Berdasarkan informasi dari laman Facebook Gregorius Ronald, tertulis bahwa ia pernah menempuh pendidikan di SMAK Kolese Santo Yusup Surabaya tahun 2005/2006. Kemudian, ia pindah ke SMAK Santa Agnes Surabaya.

Gregorius Ronald melanjutkan pendidikannya di dua universitas dalam negeri, yaitu Universitas Petra Surabaya dan International Business School Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement