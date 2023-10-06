Pakar Indonesia Berikan Saran Pengurangan Risiko Kesehatan di Afrika

JAKARTA -Pakar Indonesia memberikan masukan dalam mengurangi dampak buruk penyalahgunaan zat, masalah air, dan lingkungan terhadap kesehatan dalam Health Harm Reduction Conference di Maroko.

Diketahui, Marrakesh menjadi tuan rumah Konferensi Afrika II tentang Pengurangan Risiko Kesehatan-Kesehatan Global Afrika.

Konferensi ini digelar oleh Pemerintah Maroko pada 27-29 September 2023 di bawah naungan Raja Maroko Mohammed VI. Para pemangku kepentingan di bidang kesehatan global melakukan diskusi selama tiga hari untuk memikirkan bagaimana mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan di Benua Afrika sembari mempertimbangkan isu-isu perubahan iklim.

Para pemimpin administratif, ahli, hingga profesional dari Afrika dan benua lain mengambil bagian dalam konferensi yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang mengancam kesehatan umum.

"Indonesia yang merupakan negara terbesar berpenduduk muslim berkomitmen untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia, termasuk di bidang kesehatan, dan pelestarian lingkungan," ujar Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Rumadi Ahmadi, Jumat (6/10/2023).

"Pesatnya pembangunan yang terjadi di suatu negara juga menimbulkan dampak negatif yang dapat berdampak pada lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat,"lanjut Rumadi.

Dalam kesempatan itu, Rumadi memberikan solusi pengurangan bahaya kesehatan dari dampak merokok dengan cara menggunakan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau dipanaskan, kantong nikotin dan rokok elektronik.