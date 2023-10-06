Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Kronologi Anak Anggota DPR RI Aniaya Pacar Hingga Tewas di Room Karaoke

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:39 WIB
JAKARTA- Viral kronologi anak anggota DPR RI aniaya pacar hingga tewas di room karaoke menyita perhatian publik. Diduga tersangka berinisial GRT berusia 31 tahun anak dari anggota DPR RI Komisi IV dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini sebagaimana diungkap oleh kuasa hukum korban yakni Dimas Yemahura Al Faruq kepada media. Dia juga mengungkapkan tersangka meninggalkan luka memar pada beberapa bagian tubuh korban.

GRT menganiaya pacarnya, Dini Sera Afrianti (29), hingga tewas di Blackhole KTV, Lenmarc Mall, Surabaya pada, Rabu (4/10/23) dini hari.

Kronologi penganiayaan bermula ketika GRT dan Dini Sera Afrianti pergi ke studio karaoke untuk mencari kesenangan. Keduanya juga pergi bersama tujuh orang teman lainnya sekitar pukul 22.00 WIB.

Mereka bersenang-senang dalam kondisi mabuk. Kemudian terjadi perselisihan antara GRT dan Dini. Aksi kontak fisik antara keduanya tidak terelakan.

Sementara, teman-teman mereka tidak berbuat apapun. Mereka kemudian meninggalkan pelaku dan korban di lokasi. Penganiayaan berlanjut di basement parkiran mobil.

Kuasa hukum korban juga menjelaskan bahwa tersangka sempat merekam korban. Tersangka juga menertawakan korban yang telah tergeletak tidak berdaya di basement.

Halaman:
1 2
      
