Cermati Foto Ketua KPK Bertemu Mentan, Jagung Rebus dan Dua Cangkir Minuman Jadi Camilan

JAKARTA - Jagung rebus dan dua cangkir minuman tersaji dalam foto yang beredar menampilkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan pengamatan foto yang dimaksud, nampak Menteri dari Partai Nasdem itu terlihat duduk dengan Firli di tempat yang diduga sebuah lapangan bulutangkis.

Di tengah mereka, terlihat tiga jagung rebus yang terletak di sebuah wadah bening. Jagung tersebut lebih dekat dengan posisi Firli.

Kemudian, terlihat juga dua buah cangkir minuman berwarna putih. Tidak diketahui secara pasti apa isi cangkir tersebut. Dua cangkir tersebut dengan posisi lebih dekat dengan Politikus Partai NasDem itu.

Diberitakan sebelumnya, beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di lapangan bulutangkis. Dari foto yang beredar tersebut, tampak pucuk pimpinan KPK sedang asyik ngobrol dengan Politikus NasDem tersebut.

Firli tampak mengenakan pakaian olahraga baju berwarna biru gradasi dan setelan celana pendek sedang duduk santai sambil menatap ke arah SYL. Sementara SYL, tampak mengenakan kemeja lengan pendek bercorak warna hitam dengan setelan celana jeans. SYL juga tampak sedang ngobrol dengan Firli.

Keduanya terlihat berdiskusi di kursi panjang yang terbuat dari semen di pinggir lapangan bulutangkis atau badminton. Namun belum diketahui dengan pasti lapangan badminton mana yang menjadi pertemuan keduanya. Dikabarkan, lokasi GOR badminton tempat pertemuan SYL dan Firli berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta.