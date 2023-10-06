Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dipastikan Tak Akan Temui SYL Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:54 WIB
Jokowi Dipastikan Tak Akan Temui SYL Hari Ini
Ari Dwipayana pastikan Jokowi tak akan temui Mentan SYL hari ini/Foto: Raka Dwi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan bertemu Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada hari ini Jumat (6/10/2023). Hal tersebut dikarenakan padatnya agenda Presiden Jokowi pada hari ini.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan bahwa berdasarkan agenda resmi Presiden Jokowi, tidak ada jadwal untuk bertemu dengan SYL hingga sore hari ini.

 BACA JUGA:

"Dari jadwal yang ada, yang agenda resmi presiden belum ada jadwal untuk bertemu dengan Pak Syahrul Yasin Limpo. Sampai hari ini, pagi-sore ini belum ada jadwalnya. Saya kira presiden hari ini cukup padat. Pagi tadi ada beberapa rapat internal yang diselenggarakan dan juga pada siang hari ini, sore ini ada rapat tentang TPA. Jadi sampai sore ini belum ada jadwal untuk menerima (SYL)," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Ari memastikan tidak ada agenda pertemuan Presiden dengan SYL, meski politikus partai Nasdem itu datang secara mendadak ke Istana sore ini.

 BACA JUGA:

"Kalau agendanya belum ada, ya memang belum kita bisa kasih konfirmasi bahwa akan diterima oleh bapak presiden," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku telah menerima surat pengunduran diri SYL dari kursi Mentan. Jokowi sudah menindaklanjuti dan menandatangani surat tersebut.

"Tadi malam saya sudah di berikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari pak menteri pertanian. Ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah di tindak lanjuti sudah saya tandatangani juga," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
