Karier Politik Ganjar Pranowo yang Cemerlang dan Menjulang

JAKARTA - Ganjar Pranowo mulai mengenal dunia per-perpolitikan sejak berada di kampus. Selama kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan aktif dalam kegiatan pecinta alam.

Semasa kuliah, Ganjar mengaku memiliki hobi berpartisipasi dalam demonstrasi. Ia pernah terlibat dalam demonstrasi menentang rektor UGM pada masa situ (periode 1986-1990), Koesnadi Hardjosoemantri.

Selanjutnya, ia juga ikut dalam aksi protes penolakan penggusuran untuk proyek Waduk kedungombo.

Ganjar Pranowo menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UGM, dan mengawali karier dengan bekerja di lembaga konsultan sumber daya manusia (HRD) di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Sebelum meniti karier di dunia politik, ia juga sempat bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Relindo Inti.

Karir Politik Ganjar Pranowo dimulai saat ia menjadi anggota Komisi IV DPR RI periode 2004-2009 yang bertugas mengawasi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.

Ganjar juga memimpin Panitia Khusus RUU Partai Politik, serta berperan dalam Badan Legislasi DPR-RI dan Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pada periode selanjutnya, Ganjar terpilih kembali menjadi Anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 dan terpilih menjadi wakil ketua di komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan dan Reformasi Agraria.