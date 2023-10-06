Bertemu Kaesang, Puan: Kami Sepakat Sama-Sama Menjaga Situasi Kondusif

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangerep di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023.

Dalam pertemuan itu, Puan mengaku keduanya sepakat untuk mencermati jalannya Pemilu 2024 untuk menjaga kondusivitas di tahun politik.

"Alhamdulillah baru saja selesai ngobrol-ngobrol santai, sama Mas Kaesang atau Dek Ketum PSI yang baru saja menjadi Ketum PSI, jadi bahwa kami berdua bersepakat dalam mencermati Pemilu yang akan datang ini, di tahun politik, bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif," ujar Puan.

Pemilu 2024, lanjut Puan, harus dihadapi dengan senang, damai dan gembira. Pertemuan dirinya dengan Kaesang sebetulnya merupakan pertemuan yang formal, namun digelar secara informal.

"Pertemuan dengan Mas Kaesang ini sebetulnya kan ini pertemuan formal, pertama yang dilakukan secara informal, tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak sama adeknya," katanya.

Pertemuan dirinya dengan Kaesang hanya berbincang santai layaknya dua orang kakak dan adik. Kendati, tak dipungkiri kalau diselingi dengan pembicaraan serius terkait dengan isu-isu terkini dan politik ke depan.

Puan Jadi Ice Breaker

Terpisah, Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi menilai pertemuan yang dilakukan Puan dengan Kaesang gaya politik yang santuy kendati tetap ada pembahasan isu formal. Bahkan, Puan dinilainya sebagai sosok ‘ice breaker’ atau pemecah kebekuan antara PDIP dengan PSI.

"Langkah Puan untuk merangkul Kaesang tidak terlepas dari bentuk kelegowoan politik,” kata Ari dalam keterangannya.

Suasana santai penuh kekeluargaan, Ari memuji sikap Puan yang terlihat "mengemong" Kaesang. Apalagi, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu anak muda dan baru masuk ke kancah politik nasional.

"Puan menganggap pertemuannya dengan Kaesang layaknya sebagai pertemuan antar keluarga saja. Puan tidak ingin menempatkan dirinya lebih besar atau lebih hebat, baik dari sisi jabatan dan asal partainya, tetapi ingin membuka ruang dialog dengan anak muda seperti Kaesang dan jajaran pimpinan PSI,” tuturnya.

Puan juga terlihat mencoba menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan anak muda seperti Kaesang. Bisa dilihat dari pertemuan yang digelar di sebuah kafe di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

"Puan tidak mematok lokasi pertemuan harus di Kantor DPP PDI Perjuangan tetapi memilih kafe sebagai tempat pertemuan,” katanya.