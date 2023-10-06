Soroti Bangunan Sekolah Roboh, DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Fasilitas Belajar

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan roboh di sejumlah daerah. Salah satunya, bangunan sekolah SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang roboh dan bangunan SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura yang rusak.

Kendari demikian, Puan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkrit dalam merespons bangunan sekolah yang rusak.

"DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam keterangan resmi, Jumat (6/10/2023).

Puan merasa, adanya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah. Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia.

“Yang baru diketahui mungkin hanya sebagian, tapi saya yakin kalau ditelisik ada banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus menginspeksi sekolah-sekolah untuk mengecek kelayakan bangunan maupun infrastruktur pendidikan lainnya,” tutur Puan.

"Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," imbuhnya.

Menurutnya, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya. Tujuannya, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah.

"Di kota-kota besar mungkin jarang kita temui sekolah yang rusak, tapi di daerah pedesaan dan terpencil, peristiwa ini sudah sering kita dengar. Jadi Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," ungkap Puan.