Ganjar Pranowo Dinilai Sebagai Pemimpin Maradat oleh Masyarakat Muda Sumut

MEDAN - Dukungan terhadap Calon Presiden yang didukung Perindo, Ganjar Pranowo semakin meluas. Salah satunya dukungan dari masyarakat muda Sumatera Utara yang bernaung dalam organisasi Orang Muda Ganjar Sumatera Utara (OMG Sumut).

OMG Sumut menyatakan dengan tegas bahwa Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang ‘Maradat’ yang sesuai dengan nilai dan norma orang-orang Batak. Hal tersebut dijelaskan oleh Yosua Panjaitan, Koordinator OMG Sumut.

“Pak Ganjar itu orangnya sangat Maradat, dalam bahasa batak artinya betul-betul membuat dan menaati aturan-aturan. Nah, hari ini kita melihat beliau sangat menggalakan UMKM khususnya di Jateng,” ucap Yosua.

Yosua menyatakan bahwa program-program yang digagaskan oleh Ganjar Pranowo sangat membantu perkembangan UMKM. Contohnya adalah program Lapak Ganjar, Hetero Space, inovasi kredit kerakyatan, dan pelatihan dan pendampingan UMKM.

“Kalau kami lihat, Pak Ganjar orangnya nasionalis, dan telah berhasil mengangkat marwah pemulihan ekonomi melalui UMKM di Jateng. Kami ingin ketika nanti Pak Ganjar duduk sebagai presiden, penggalakan UMKM ini bisa menyebar di seluruh daerah khususnya di Sumut," terang Yosua.

Salah seorang pemuda asal Medan, Samuel Sinambela menegaskan bahwa Ganjar adalah putra bangsa yang pantas untuk memimpin bangsa ini. Sebab, Ganjar sendiri memang dikenal sebagai pemimpin yang dapat merangkul kaum milenial.

"Maksudnya itu Pak Ganjar bisa menyesuaikan dengan anak-anak muda, apalagi gagasan Hetero Spacenya itu. Jadi, menurut saya pak Ganjar ini pemimpin yang kece lah, keren!," ucap Samuel.