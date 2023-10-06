Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Layanan Customer Service Daring Pemerintahan Ganjar: LaporGub!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |19:25 WIB
Layanan Customer Service Daring Pemerintahan Ganjar: LaporGub!
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Sejak awal kepemimpinannya, Ganjar Pranowo selaku calon presiden memiliki sistem layanan customer service bagi masyarakatynya. Pada awal mawa kepemimmpinannya, LaporGub! diluncurkan oleh Ganjar sebagai bak aspirasi dan layanan customer service masyarakat Jawa Tengah (Jateng).

Ganjar berpendapat bahwa keluh kesah masyarakat adalah sebuah bentuk aspirasi sehingga harus didengarkan apabila ingin mengubah sebuah komunitas.

Pada akhirnya tidak memungkinkan bagi Ganjar untuk mengawasi semua itu setiap saat. Jateng sendiri memiliki total populasi 34 juta orang dan luas wilayah yang begitu besar.

Peluncuran Kehadiran LaporGub! adalah bentuk keseriusan Ganjar untuk memperbaiki Jateng dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Pada saat awal peluncuran di 2013, LaporGub! sudah mengakumulasi sebanyak 104.641 aduan telah masuk.

Keberadaan program ini memenuhi ekspektasi masyarakat. Pasalnya masyarakat kerap meinginkan pemimpin yang selalu ada dengan mereka. Adanya program ini secara tidak langsung menempatkan Ganjar diantara masyarakat dan mengerti permasalahan mereka.

Peluncuran LaporGub! awalnya hanya ada pada kanal website. Namun, program ini sendiri adalah bentuk layanan customer service bagi masyarakat sehingga aksesibilitas menjadi aspek penting. Akhirnya LaporGub! sendiri berhasil dikembangkan untuk hadir melalui whatsapp, hotline, SMS, Direct Message di media sosial, dan aplikasi smartphone.

Halaman:
1 2
      
