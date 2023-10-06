Aksi Erick Thohir dan Kejagung Bersih-Bersih BUMN Sudah Lama Ditunggu Publik

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bersih-bersih koruptor dana pensiun (dapen) di internal perusahaan menjadi fokus Kementerian BUMN. Pencegahan korupsi harus dilakukan agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa mendatang.

Erick Thohir memastikan, dirinya akan menuntaskan tindak pidana korupsi dapen di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada pertengahan 2024.

Dia pun memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus korupsi dana investasi para pensiunan perseroan negara itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis, mengatakan langkah bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lama ditunggu masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah Menteri BUMN dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan mengusut dugaan korupsi dana pensiun.

"Upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat, tidak hanya pada sektor-sektor yang mudah dibersihkan tapi pada sektor badan usaha yang dianggap basah," kata Kiai Masyhuril, Jumat (6/10/2023).