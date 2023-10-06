Pimpinan Dilaporkan Peras Syahrul Yasin Limpo ke Dewas, Begini Respons KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal laporan kepada Dewan Pengawas terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

KPK menyebutkan bahwa pihaknya akan menghormati setiap aduan masyarakat tersebut.

"Kami tentunya menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan tersebut, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

"Sekaligus, kami juga menghormati proses pemeriksaan nantinya oleh Dewas, yang tentunya dilakukan secara profesional dan independen," tambahnya.

Untuk itu, Ali meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan Dewas untuk membuktikan benar atau tidaknya laporan tersebut.

"Mari kita tunggu hasil proses tersebut, dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta-fakta yang justru akan membuat situasi menjadi kontraproduktif. Dan tentunya agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien," ucapnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan tersebut terkait dugaan pertemuan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Laporan tersebut dibuat oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.